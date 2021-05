Paralotniarz spadł z nieba i zawisł na wysokim drzewie we wsi pod Limanową

Jedna z rot PSP uczestniczących w akcji ratowniczej była wyspecjalizowany w prowadzeniu akcji z wykorzystaniem ratowniczych technik wysokościowych. Te umiejętności strażaków pozwoliły dotrzeć do do mężczyzny oczekującego pomocy, choć znajdował się on znacznie wyżej niż sięgała strażacka drabina.

Pechowy paralotniarz, który spadł z nieba, nie był ranny. To ułatwiło strażakom bezpieczne ściągniecie go na ziemię.

Oficer limanowskiej PSP mówi, że niedzielne zdarzenie w górskich lasach koło Męciny nie było pierwszym wypadkiem paralotniarza w tym rejonie. Dodaje jednak, że warunki pogodowe panujące w niedzielę po południu, stawiały miłośnikom szybowania na spadochronach wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie umiejętności oraz wymagały od nich olbrzymiego doświadczenia.

Młody mężczyzna, który lecąc paralotnia spadł z nieba i zawisł wysoko na drzewie w lesie koło Męciny nie był nowicjuszem w uprawianiu tego ekstremalnego sportu. Podobno nie był to jego pierwszy wypadek.

