Paryż zamierza wprowadzić wyższą opłatę za parkowanie dla SUV-ów. W Krakowie będzie podobnie?

W referendum w Paryżu, które odbyło się 4 lutego, do głosowania uprawnionych było ponad 1,3 mln osób. Do urn udało się ok. 78 tys. osób, a więc zaledwie 5,68 proc. mogących brać udział w referendum. Większość z nich (54,55 proc.) opowiedziało się za podwyższeniem opłat za parkowanie dla właścicieli samochodów o większych gabarytach.

Chodzi o potrojenie stawek za parkowanie dla pojazdów o wadze powyżej 1,6 ton (samochody z silnikami spalinowymi oraz hybrydy plug-in) lub 2 ton (modele elektryczne) do 18 euro (ok. 78 zł) za godzinę w dzielnicach centralnych i 12 euro (ok. 52 zł) za godzinę poza centrum Paryża. Opłaty mają objąć przyjezdnych kierowców. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.

Z pomysłem takiego rozwiązania wyszła mer Paryża Anne Hidalgo. To ma doprowadzić do zmniejszenia ruchu w mieście i oddania części przestrzeni zajmowanej przez samochody pieszym i rowerzystom. Mer Paryża przyznała, że celowe było wybranie najbogatszych kierowców drogich, ciężkich i zanieczyszczających środowisko samochodów, którzy nie wprowadzili jeszcze zmian w swoim zachowaniu, aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu.