Pasta jajeczna – przepisy. Pasta jajeczna z serem białym lub serem żółtym. W sam raz na śniadanie

Pasta jajeczna jest bardzo łatwa do zrobienia. Ważne, by wybrać jajka dobrej jakości, a smak obroni się sam. Do pasty jajecznej można dodać – wedle upodobań ­ szczypiorek lub rzodkiewkę. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i smak. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne pasty jajeczne.