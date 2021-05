Pasta jajeczna – przepisy. Pasta jajeczna z serem białym lub serem żółtym

Pasta jajeczna jest bardzo łatwa do zrobienia. Ważne, by wybrać jajka dobrej jakości, a smak obroni się sam. Do pasty jajecznej można dodać – wedle upodobań ­ szczypiorek lub rzodkiewkę. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i smak. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne pasty jajeczne.

Pasta jajeczna z twarogiem, jogurtem i rzodkiewkami [PRZEPIS]

Pasta jajeczna z twarogiem, jogurtem i rzodkiewkami. Fot. Katarzyna Skuta

Składniki

5 jajek

20 dag twarogu

gęsty jogurt naturalny

2 łyżeczki ostrej musztardy

kilka rzodkiewek

szczypiorek

sól, pieprz

Wykonanie

Jajka ugotować, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Rzodkiewki zetrzeć lub pokroić w kostkę.

Wszystkie składniki połączyć ze sobą, doprawić.

Posypać szczypiorkiem.

Przepis Katarzyny Skuty