Paznokcie french KOLOROWE to HIT sezonu! Francuski manicure w nowoczesnym wydaniu. Zobacz inspiracje 9.05.2023 Redakcja Kraków

Francuski manicure nie wychodzi z mody. Od lat wybierają go miłośniczki minimalizmu i klasyki, ponieważ w tradycyjnym wdaniu french manicure to połączenie bieli z jasnymi, naturalnymi odcieniami beżu i różu. Ten sposób zdobienia paznokci hybrydowych znów podbija serca kobiet, tym razem w nowoczesnej odsłonie. Kolorowy french na paznokciach to prawdziwy hit sezonu. Przekonaj się sama! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTEREST.