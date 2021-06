Paznokcie na lato 2021. Hybrydowe ombre, tytanowe, żelowe - nowe modne wzory. Sprawdź inspiracje! [ZDJĘCIA] 1.06.2021

Z tymi ZNAKAMI ZODIAKU można konie kraść! Są spontaniczni, pełni werwy i żywiołowi. Nuda? Nie z nimi. To towarzysze przygód [HOROSKOP] 1.06

Z tymi znakami zodiaku można konie kraść! Dlaczego? Są pełni werwy i zapału a ich żywiołowość i spontaniczność sprawia, że czas z nimi spędzony pozostaje długo w pamięci. Czy narzekają? To zdarza się każdemu, dla nich jednak szklanka jest do połowy pełna. Które ZNAKI ZODIAKU to wymarzeni towarzysze przygód? Sprawdź HOROSKOP. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.