Paznokcie u stóp french, białe, czarne, kolorowe. Jak pomalować paznokcie u nóg na lato i na wakacje? Dużo pomysłów i inspiracji 30.05

Pedicure na wiosnę 2024. To jest teraz modne

Paznokcie u stóp na lato i na wakacje. Dużo pomysłów i inspiracji

Jak zrobić profesjonalny pedicure w domu?

zmywacz do paznokci,

pilnik do paznokci,

nożyczki lub obcinacz do paznokci,

polerka do paznokci,

mydło, oliwka, sól do kąpieli (do dodania do wody),

ręcznik,

tarka do ścierania naskórka,

peeling,

oliwka do zmiękczania skórek,

drewniany patyczek do odsuwania skórek,

ostre cążki,

separator lub waciki,

baza podkładowa pod lakier do paznokci,

wybrany lakier do paznokci,

utwardzacz do paznokci.

Zacznij od zmycia lakieru lub zdjęcia hybrydy, jeśli nie miałaś wcześniej pomalowanych paznokci Twoim pierwszym krokiem jest skrócenie paznokci, nadanie im odpowiedniego kształtu, opiłowując je na prosto. Przy użyciu polerki wygładź delikatnie płytkę. Pedicure, to nie tylko nałożenie lakieru na paznokcie u stóp, to również pielęgnacja i zadbanie o to by całe stopy wyglądały zdrowo. Dlatego w kolejnym kroku musisz zająć się piętami, wymocz nogi w misce z wodą z dodatkiem mydła, oliwki i soli morskiej. Osusz je ręcznikiem i usuń zrogowaciały naskórek, używając tarki. Następnie wykonaj peeling. Spłucz kosmetyk i wytrzyj nogi do sucha. Teraz wmasuj oliwkę w skórki, odsuń patyczkiem i cążkami je wytnij.