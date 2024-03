Paznokcie w kropki i kwiatki nie tylko na lato. Pastelowe, kolorowe pomysły na paznokcie hybrydowe. Zobacz inspiracje! 12.03.2024

Jak zrobić paznokcie w kropki?

Paznokcie w kropki to jeden z najprostszych wzorów i w łatwy sposób możesz wykonać go sama w domu. Wystarczy wykałaczka, wsuwka, szpilka, sonda do zdobień lub patyczek. Końcówkę należy zamoczyć w lakierze, odcisnąć na paznokciu i gotowe!