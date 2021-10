Perliczki pieczone z jałowcem. Jak upiec soczystą perliczkę? [PRZEPIS]

Perliczki pieczone z jałowcem [PRZEPIS]

Wykonanie Por, jałowiec, sól i pieprz, dusić pod przykryciem przez ok. 10 min. Dodać śliwki, dusić kolejne 5 min. Dodać bułkę tartą, dokładnie wymieszać. Przełożyć do innego naczynia, odstawić. Rozgrzać piekarnik do temp. 190°C. Perliczki oprószyć solą i pieprzem na zewnątrz i wewnątrz. Podzielić farsz na dwie części. Każdą perliczkę nadziać jedną częścią farszu. Za pomocą wykałaczek spiąć otwory na dole tuszki. Perliczki owinąć dokładnie naprzemiennie plastrami odważonego boczku i szynki szwarcwaldzkiej. Za pomocą nici wędliniarskiej zawiązać nogi u każdej perliczki. Perliczki przełożyć do naczynia żaroodpornego lub naczynia kamionkowego do zapiekania. Polać każdą perliczkę ok. 100 g białego wytrawnego wina. Piec 45 min (190°C). Perliczki polać powstałym sosem, zgromadzonym na dnie naczynia żaroodpornego. Przykryć perliczki folią aluminiową lub pokrywą naczynia kamionkowego, piec kolejne 45 min (190°C). Podawać jako danie główne z ziemniakami lub purée i wybraną surówką.

Przygotowanie w urządzeniu Thermomix®: (TM6, TM5)

1. Do naczynia miksującego włożyć masło, por, dodać jałowiec, sól i pieprz, dusić 6 min/120°C/obr. 1.

2. Dodać śliwki, dusić kolejne 4 min/120°C/obr. 1.

3. Dodać bułkę tartą, dokładnie wymieszać kopystką. Przełożyć do innego naczynia, odstawić.

4. Rozgrzać piekarnik do temp. 190°C.

5. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę, odważyć do niej boczek i szynkę, odstawić.

6. Perliczki oprószyć solą i pieprzem na zewnątrz i wewnątrz. Podzielić farsz na dwie części. Każdą perliczkę nadziać jedną częścią farszu. Za pomocą wykałaczek spiąć otwory na dole tuszki. Perliczki owinąć dokładnie naprzemiennie plastrami odważonego boczku i szynki szwarcwaldzkiej. Za pomocą nici wędliniarskiej zawiązać nogi u każdej perliczki. Perliczki przełożyć do naczynia żaroodpornego lub naczynia kamionkowego do zapiekania „Betty” (przed pierwszym użyciem naczynia kamionkowego do zapiekania „Betty” należy umyć je wodą bez dodatku detergentów, pozostawić do wyschnięcia, następnie posmarować olejem odpornym na wysokie temperatury (patrz instrukcja obsługi). Dzięki temu powstanie naturalna, nieprzywierająca powłoka, sprawiająca, że wszelkie przywarcia łatwo usunąć.).

7. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego, odważyć do miarki 100 g białego, wytrawnego wina, polać winem jedną perliczkę. Ponownie założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego, odważyć do miarki 100 g białego, wytrawnego wina, polać winem drugą perliczkę.

8. Piec 45 min (190°C). Perliczki polać powstałym sosem, zgromadzonym na dnie naczynia żaroodpornego. Przykryć perliczki folią aluminiową lub pokrywą naczynia kamionkowego, piec kolejne 45 min (190°C). Podawać jako danie główne z ziemniakami lub purée i wybraną surówką.