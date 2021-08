Perseidy 2021. Wspólne oglądanie spadających gwiazd na Pustyni Błędowskiej [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów. Jego orbita przecina się z ziemską co roku w dniach 17 lipca - 24 sierpnia. Najlepszą nocą na oglądanie spadających gwiazd jest ta pomiędzy 12 i 13 sierpnia. To właśnie wtedy można zaobserwować maksimum roju. Z tej okazji było wspólne oglądanie spadających gwiazd na Pustyni Błędowskiej. Było wielu chętnych.