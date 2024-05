Piekarnia "Pawlak" po pożarze nie rezygnuje z działalności. Pracownicy apelują do klientów

Doszczętnie spłonęła hala w Myślachowicach, w której mieściła się piekarnia "Pawlak". Strażacy już po 9 minutach od otrzymania zgłoszenia pojawili się na miejscu. Pożar był jednak rozwinięty. Paliło się wnętrze piekarni i dach, ogień szybko się rozprzestrzeniał. Pracownicy z nocnej zmiany, ok. 20 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Hala miała konstrukcję stalową, obudowaną płytą warstwową. Spłonęła doszczętnie, pozostałości trzeba było rozebrać. Nic nie udało się także uratować z wyposażenia. Znajdowały się tam specjalistyczne urządzenia do produkcji i wypieku pieczywa.

"Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Swoje firmowe sklepy posiada od Krakowa po Śląsk. Zatrudnia osoby nie tylko w piekarni, ale także kierowców i sprzedawców. Po pożarze dalsza działalność piekarni stanęła pod znakiem zapytania. Właściciele jednak szybko zareagowali i podjęli decyzję o uruchomieniu linii produkcyjnej w starej siedzibie piekarni. Dzięki temu świeży chleb i bułki znów trafiły do sklepów. Asortyment jest jednak mocno ograniczony w stosunku do tego oferowanego wcześniej.