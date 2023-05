Piękna karuzela-rzeźba z Francji stanęła na placu Skarbka w Oświęcimiu. Jedyna taka karuzela na świecie. Zobaczcie zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Karuzela czeka na dzieci na placu Skarbka w Oświęcimiu

Karuzela nie posiada zasilania elektrycznego, jest napędzana jedynie siłą osób, które z niej korzystają. Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli ją zobaczyć i skorzystać z niej bezpłatnie do 20 maja na pl. ks. Jana Skarbka przed Muzeum Żydowskim i kawiarnią Cafe Bergson, w której organizowanych jest wiele inicjatyw kulturalnych z myślą o dzieciach z Polski i Ukrainy.

Autor projektu "Immotus verto" zbudował tę artystyczną instalację z myślą o ukraińskich dzieciach zmuszonych do opuszczenia swojego kraju po agresji Rosji.

Karuzela będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do 19, a w weekendy od 11 do zmroku. Poza Oświęcimiem, projekt pt. „Immotus Verto” odwiedzi także Kraków w maju oraz Gdańsk w czerwcu.