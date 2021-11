Pieniny. Flisacy zakończyli i podsumowali sezon. Padł rekord - 340 tys. osób w tym roku spłynęło tratwami po Dunajcu Aurelia Lupa

Spływ Dunajcem - flisacy / Facebook

Flisacy z Pienin zakończyli sezon spływu na Dunajcu. W tym roku padł rekord - tratwami po Dunajcu spłynęło ponad 340 tysięcy osób. Tym samym został pobity najlepszy wynik z 2016 roku, kiedy to ze spływu skorzystało 336 tysięcy turystów. Był to czas intensywnej pracy, ale co najważniejsze - czas bezpieczny.