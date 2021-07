Pieniny. Słowacy nie żartowali. Pilnują wjazdu do swojego kraju nawet na ścieżkach rowerowych [20.07]

Po tym, jak słowackie służby udrożniły przejścia drogowe – ściągnięto m.in. betonowe zapory blokujące przejazd – zapowiedziały, że na większych przejściach granicznych będą stałe kontrole, a te mniejsze będą regularnie monitorowane. Przy czym równocześnie słowackie służby tłumaczyły, że brakuje im ludzi do pracy, by obstawić wszystkie przejścia graniczne.

Wtedy wielu polskich turystów planujących wakacje w górach uznało, że na mniejszych, turystycznych przejściach kontroli nie będzie. A jednak, Słowacy nie żartowali.

- Na kładce pieszo-rowerowej w Sromowcach Niżnych odbywają się wyrywkowe kontrole. W ostatnim czasie zauważyłem kilka razy na dzień słowacki patrol tam się zatrzymuje i sprawdza rowerzystów i pieszych przekraczających granicę. Na przejściu między Szczawnicą a Leśnicą też podobnie kontrolują. Znajomi flisacy mówią, że to ten sam patrol. Jak skończy kontrolę na kładce, to jedzie do Leśnicy. Jak skończy w Leśnicy, to jedzie na kładkę – informuje nas jeden z czytelników.