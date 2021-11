Pieniny. W Kośnicy mieszkańcy walczą z piratami drogowymi. Chcą ustawienia fotoradaru na drodze wojewódzkiej

Droga w Krośnicy, a szczególnie ulica Flisacka, prowadząca do osiedla Romskiego to trasa, na której często kierowcy zbyt naciskają pedał gazu. Widząc kawałek prostej, nie spuszczają nogi z gazu i wyprzedzają inne pojazdy z nadmierna prędkością. W efekcie często dochodzi tam do kolizji i wypadków. Z danych Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wynika, że w 2021 roku doszło tam do 10 kolizji, w ubiegłym roku - do 6 kolizji, a w 2019 - do 17 kolizji i jednego wypadku.

- Sprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 969 jest już od kilka lat dyskutowana. Kwestia ustawienia fotoradaru pojawiła się po raz pierwszy w 2019 roku. Wtedy gmina Krościenko nad Dunajcem zwróciła się do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, która jest instytucją odpowiedzialna za ustawianie tego typu urządzeń. Inspektorat zebrał wszelkie dane dotyczące kolizji - mówi Tadeusz Stopolski, zastępca wójta gminy Krościenko nad Dunajcem.