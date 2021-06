Pierogi z truskawkami i inne dania obiadowe z truskawkami w roli głównej [PRZEPISY]

Wykonanie pierogów z truskawkami Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić ciasto nożem do połączonych składników, dodać wrzątek. Całe ciasto wyrobić do gładkości aż zrobi się elastyczne (jeżeli jest zbyt suche można dodać śmietany). Ciasto rozwałkować cienko, nałożyć owoce i skleić. Ugotowane pierogi można polać sosem ze śmietany i cukru wanilinowego. Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Czekoladowe pierogi z truskawkami [PRZEPIS]

Czekoladowe pierogi z truskawkami. Fot. Andżelika Knop

Składniki ciasto

25 dag mąki pszennej pełnoziarnistej

3 łyżki prawdziwego kakao

ok. pół szklanki letniej, przegotowanej wody

szczypta soli

Dodatkowo

40 dag truskawek

20 dag twarożku homogenizowanego naturalnego

łyżka cukru trzcinowego (opcjonalnie)

Wykonanie

Mąkę i kakao przesiać do miski (chyba że ktoś ma stolnicę, wtedy można pominąć miskę), dodać sól i stopniowo dolewać wodę, cały czas zagniatając ciasto. Powinno być zwarte i elastyczne.

Gdy już uzyskamy porządny efekt, podzielić je na trzy części. Każdą z nich rozwałkować na cienki (ale też nie za cienki) placek. Za pomocą kubka lub innego okrągłego naczynia wycinać pierożki.

Truskawki umyć, obrać i pokroić na małe kawałeczki. Do miski przełożyć serek, dodać do niego truskawki i cukier. Dokładnie wymieszać. Wykrojone pierożki napełniać nadzieniem serowo-truskawkowym i dokładnie sklejać. Można sobie pomóc tutaj widelcem, albo samemu tworzyć artystyczne falbanki pierogów. Gotować, wrzucając je na wrzącą wodę. Czekać, aż wypłyną na wierzch, następnie muszą pogotować się jeszcze ok. 2 minut.

Po tym czasie wyciągnąć pierogi, ułożyć je na talerzu, tak aby się nie posklejały. Podawać ze świeżymi truskawkami.

Przepis Andżeliki Knop