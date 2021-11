Pierś z kurczaka w sosie jogurtowym czy rolada z kurczaka? Zobacz dwa pomysły na dania z piersi kurczaka [PRZEPIS]

Rolada z piersi kurczaka z pieczarkami i serem [PRZEPIS]

Rolada z piersi kurczaka z pieczarkami i serem. Fot. Karolina Marczewska

Składniki

3 piersi z kurczaka

4 jajka

3 łyżki majonezu

25 dag sera żółtego

30 dag pieczarek

1 cebula

sól, pieprz

Wykonanie

Żółtka zmiksować z majonezem. Ubić białka i dodać do żółtek. Ser zetrzeć na tarce i dodać do masy jajecznej. Blachę piekarnikową (30x35cm) wyłożyć papierem do pieczenia i wysmarować oliwą. Wylać masę jajeczną. Piec w piekarniku ok. 15 minut w 180 stopniach. Wystudzić i oderwać papier do pieczenia, uważając aby nie rozerwać ciasta jajecznego.

Piersi z kurczaka odsączyć na ręczniku papierowym, przekroić na pół jak na kotlety, rozbić tłuczkiem, doprawić solą i pieprzem. Pieczarki i cebule pokroić w kostkę i podsmażyć do odparowania wody i też doprawić. Na upieczoną masę jajeczną wyłożyć kotlety, a następnie pieczarki, zawinąć w roladę (dobrze pomóc sobie jakąś ściereczką). Można zawinąć w sreberko, wtedy łatwiej się to zwija. Piec w piekarniku ok. 45-60 minut w 180 stopniach, aby mięso się dobrze upiekło w środku.