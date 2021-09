Pierwszy dzień jesieni 2021. Kiedy nastąpi zmiana pory roku i rozpocznie się kalendarzowa jesień? 14.09.21 oprac.: Anna Nowak

Jesień astronomiczna wypadnie dzień wcześniej niż kalendarzowa Fot. Pixabay

Pierwszy dzień jesieni 2021 już za niecały miesiąc. To właśnie wtedy pożegnamy się z latem i przywitamy piękną, złotą jesień. Kiedy dokładnie zmieni się pora roku? Czy kalendarzowa i astronomiczna jesień to to samo? Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.