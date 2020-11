Pigwa. Syrop z pigwy na zimę na poprawienie odporności [PRZEPIS]

- Pigwowiec ma bardzo dużo witaminy C i najbardziej by się chciało w ogóle go nie przetwarzać, bo wiadomo, że tak najzdrowiej. Ale czasem to jedyny sposób, by przechowywać pigwę. Robiłam też wersje zasypywaną cukrem, a potem dawałam słoiki do lodówki, ale taki sposób sprawdza się tylko na krótką metę. Jeśli chcemy w zimie wypić herbatę z pigwą to wymaga to niestety pasteryzacji. Łatwy i bardzo szybki przepis, który pozwoli nam się ciszyć tym zacnym owocem do następnego lata – mówi nasza Czytelniczka Agnieszka Sznajder, autorka bloga „Apetyczna babeczka”.

Syrop z pigwy na poprawienie odporności. Fot. Agnieszka Sznajder

Składniki na syrop z pigwy: