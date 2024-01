Piłka ręczna ME 2024: wyniki, tabele, terminarz mistrzostw Europy mężczyzn, wszystkie mecze dzisiaj

W ME piłkarzy ręcznych 2024 liczyć się będą wszystkie wyniki

W mistrzostwach Europy 2024 w piłce ręcznej mężczyzn udział wezmą 24 zespoły. W rundzie wstępnej podzielono je na 6 grup, z nich po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy głównej, w której będzie dwie grupy po 6 drużyn, z zaliczeniem wyników. Dotyczy to meczów z rywalami, którzy także dostali się do tego etapu. Tam rozegra się walka o miejsca w półfinale, więc w ME ważne będą wyniki wszystkich spotkań.

Zmagania odbywać się będą w sześciu niemieckich miastach. Mecz otwarcia i pierwszy gospodarzy rozegrany zostanie w Duesseldorfie 10 stycznia. Kolejne spotkania pierwszej fazy zaplanowano w Berlinie, Mannheimie i Monachium.

Natomiast w drugiej rundzie rywalizacja toczyć się będzie w Hamburgu i Kolonii, w tym ostatnim ośrodku przeprowadzone też zostaną półfinały (26 stycznia) i mecze o medale (28 stycznia).