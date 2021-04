Piłkarska rewolucja trwała... dwa dni! Kluby masowo opuszczają Superligę, a kibice tworzą MEMY

W nocy z niedzieli na poniedziałek (18/19 kwietnia) największe europejskie kluby "zbuntowały się" i postanowiły opuścić szeregi UEFA oraz założyć własne europejskie rozgrywki. Mało to związek z obecną sytuacją klubów, które w związku z pandemią koronawirusa notują duże straty finansowe. Jak przekonywali założyciele Superligi, powstanie takich rozgrywek miałoby uratować kluby piłkarskie przed bankructwem Ich ruch spowodował wielkie poruszenie w świecie futbolu. Europejska Federacja Piłkarska (wraz z FIFĄ) stanowczo taki ruch potępiła i zapowiedziała wydalenie "banitów" ze swoich szeregów, a także ma zamiar skierować przeciw nim pozew sądowy na kwotę 50-60 miliardów euro.

Większości kibiców na całym świecie również ten pomysł nie przypadł do gustu. We wtorek (20 kwietnia) niemal pod każdym stadionem w "klubów-założycieli" Superligi protestowali kibice. Największy z nich odbył się pod Stamford Bridge, stadionem londyńskiej Chelsea. Kibice "The Blues" w dość jednoznaczny sposób potępili plany właścicieli związane z przystąpieniem do nowych rozgrywek. I dopięli swego! Chwilę później można było usłyszeć informacje, że Chelsea (a w ślad za nią Manchester City) podjęły decyzję o wycofaniu się z Superligi. Kibice oszaleli z radości.