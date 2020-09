Pilne! Stolica Małopolski nie będzie już w żółtej strefie

Ministerstwo zdrowia ogłosiło właśnie nową listę powiatów, które znajdą się w strefach żółtych i czerwonych. Kraków nie będzie już w strefie żółtej, do której - ze względu na liczbę nowych przypadków zakażenia koronawirusem - trafił przed tygodniem. A to wiązało się z całą listą dodatkowych obostrzeń (chodziło m.in. mniejszy limit osób na weselach, imprezach sportowych, czy kulturalnych). Teraz, więcej osób będzie mogło brać udział m.in. właśnie w przyjęciach weselnych (do 150 osób, z wyjątkiem obsługi). Zmiany zaczną obowiązywać od 5 września.