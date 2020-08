Placki z cukinii na różne sposoby. Jak zrobić dobre placki z cukinii? [PRZEPISY CZYTELNIKÓW]

Wykonanie Cukinię umyć i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Odstawić, żeby puściła sok. Odcisnąć sok. Dodać do cukinii jajka, bułkę tartą, sól i pieprz do smaku. Wymieszać i piec na rumiano. Są pyszne z sosem kurkowym ze śmietaną. Przepis Koła Gospodyń w Białce

3 młode cukinie

2 jajka

pęczek szczypiorku

2 ząbki czosnku

4 łyżki mąki pszennej

4 łyżki bułki tartej

szczypta soli i pieprzu

olej rzepakowy

Składniki na sos koperkowy

200 gram śmietany 18% BIO od OSM Piątnica

pęczek koperku

szczypta soli i pieprzu

Wykonanie

Cukinię zetrzeć na tarce na grubych oczkach, posolić i odstawić na 15 minut. Następnie odcisnąć wodę, dodać jajka, pokrojony szczypiorek, rozdrobniony czosnek, mąkę oraz bułkę tartą. Doprawić do smaku pieprzem oraz solą i całość dokładnie wymieszać. Kolejno przygotować dip – śmietanę połączyć z posiekanym koperkiem i doprawić do smaku. Uformować średniej wielkości placki i smażyć na rozgrzanym oleju aż do momentu uzyskania złotego koloru z obu stron. Podawać z dipem i udekorować gałązką świeżego koperku.

Przepis Roberta Muzyczki, szefa kuchni Dworu Korona Karkonoszy

Placki z cukinii na bogato: ze śmietaną, łososiem i koperkiem. Fot. Sylwia Ładyga

Placki z cukinii na bogato: ze śmietaną, łososiem i koperkiem [PRZEPIS]

Składniki dla 2 osób