Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie!

Real Madryt. Jeden piłkarz, dwie dziewczyny. Nie strzela goli, ale trafia do serc. Ostatnio Luka Jović zachwycił znaną piosenkarkę

Luka Jović, piłkarz Realu Madryt, nie może zaliczyć początku bieżącego sezonu do udanych. Reprezentant Serbii we wszystkich rozgrywkach pojawił się na boisku zaledwie 4 razy i spędził na nim raptem 201 minut. Jović nie trafił w tym czasie ani razu do siatki rywali, ale trafił za to... do serca Hany Masić. Serbska piosenkarka przyznała, że zawodnik "Królewskich" od długiego czasu jest jej niespełnioną miłością. - Wszyscy mają jakieś sympatie, a moją od dawna jest Luka Jović. Nie wstydzę się przyznać, że był powodem mojego cichego cierpienia. Nasze drogi nigdy się nie skrzyżowały, ale wiem, że stworzyłabym z nim związek pełen szaleństwa i pasji. To ideał - cytuje piosenkarkę "Kurir". Problem w tym, że Luka Jović od połowy 2019 roku jest w związku z serbską modelką Sofiją Milosević i ma z nią nawet dziecko. Inna sprawa, że nie jest zbyt stały w uczuciach, jak to co poniektórzy piłkarze... A Wy którą panią byście wybrali? Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE