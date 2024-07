Plaża Dubaj nad Bałtykiem zawstydza... plaże w Dubaju! To największa sztuczna plaża w Europie. Wakacje niczym na wyspie na Melediwach

Plaża Dubaj w Jarosławcu niczym wyspa – ewenement w Europie.

Plaża „Polski Dubaj” swój przydomek zawdzięcza skojarzeniom ze słynnymi piaszczystymi plażami znanymi z Dubaju. Choć nie ma kształtu palmy, to porównanie nie jest nad wyrost, gdyż nasza plaża jest największą w Europie! Ma powierzchnię aż pięciu hektarów i była budowana dwa lata. Najbardziej wysunięte „ramiona” plaży wchodzą w morze na odległość aż 180 metrów. Plaża została stworzona przede wszystkim z myślą o ochronie klifowego wybrzeża Jarosławca, ale po zakończeniu prac została oddana do powszechnego użytku. Całość inwestycji kosztowała 170 milionów złotych co sprawia, że jest to najdroższa tego typu budowla w historii polski. Co by nie mówić – plaża Dubaj z całą pewnością jest wyjątkowa!