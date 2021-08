Po 14 latach partnerka chciał odejść od Michała C. On wtedy sięgnął po nóż...

Byli parą przez wiele lat i mieszkali w Bibicach, ale w ostatnim czasie 42-letnia kobieta postanowiła wrócić w rodzinne strony na Śląsku. Miała pretensje do Michała C., że nie pracuje, nie zarabia i nadużywa alkoholu. Mężczyzna nie był karany, nigdy nie był agresywny w stosunku do partnerki, ona nie informowała policji, że coś złego się dzieje w domu, nie zwierzała się nikomu, ale kilka razy próbowała zakończyć związek. Ostatni raz w grudniu 2019 r., spakowała swoje rzeczy, ale postanowiła je odebrać 6 lutego 2020 r. powiadomiła o tym telefonicznie Michała C.

Gdy się pojawiła w jej obecności mężczyzna zaczął się ciąć żyletką po ręce, więc zabrał mu ostre narzędzie. Potem rozmawiali o rozstaniu i w pewnej chwili w kuchni mężczyzna zadał nożem o 15 cm ostrzu cios w szyję kobiety. Narzędzie miał ukryte za plecami. Ranna wyszła z domu i telefonicznie wezwała na pomoc sąsiada. Ten udzielił jej wsparcia i wezwał medyków i policję. Na miejscu funkcjonariusze zastali Michała C., który siedział w pokoju przed telewizorem z ręką owinięta ręcznikiem. Karetka zabrała do szpitala ranną i samego Michała C.. Miał 3,8 promila alkoholu we krwi.