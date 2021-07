Po krakowskich ulicach ma jeździć 40 autobusów zasilanych wodorem. Ale najpierw będą konsultacje

MPK przygotowuje się do zakupu 40 autobusów zasilanych wodorem

Zaplanowane konsultacje mają też pomóc w oszacowaniu kosztów zamówienia 40 autobusów zasilanych wodorem.

MPK będzie chciało pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, by częściowo pokryć koszty realizacji zamówienia. By autobusy mogły jeździć po krakowskich ulicach, w mieście trzeba będzie wybudować stację do tankowania wodoru. - W tej kwestii krakowski przewoźnik współpracuje m.in. z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, który w spalarni chce produkować czysty wodór z przetwarzalnych odpadów komunalnych - zapowiada MPK.

MPK oraz Krakowski Holding Komunalny podpisały już w 2020 roku list intencyjny z PKN ORLEN, zakładający współpracę na rzecz rozwoju zasilanych wodorem pojazdów.