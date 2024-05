Pociągi stanęły na trasie Krzeszowice - Trzebinia. Powodem jest prawdopodobnie awaria techniczna sieci. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Ze stacji Krzeszowice nie odjechało dzisiaj, 20 maja w godzinach południowych część składów. Jest to odcinek ważnej magistrali kolejowej z Krakowa do Katowic, a także linii do Chrzanowa i Oświęcimia.

Poza ruchem lokalnym linią tą jeżdżą pociągi dalekobieżne i międzynarodowe.