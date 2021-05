Pociągi superREGIO do Zatora z Krakowa Głównego i Katowic wracają na trasę. Z myślą o turystach jadących do Energylandii [ZDJĘCIA]

Przejechanie całej trasy z Krakowa Głównego do Zatora zajmie ok. 1 h. Za normalny bilet wg oferty „Połączenie w dobrej cenie” od Krakowa do Zatora trzeba będzie zapłacić 11,50 zł. Pociąg będzie wyjeżdżał z Krakowa w godzinach porannych, a powrót z Zatora będzie wieczorem.

- Pociąg będzie kursował od 29 maja do 26 czerwca w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo 3 czerwca i od 27 czerwca do 28 sierpnia codziennie

- informuje przedstawiciel POLREGIO.

Z Katowic do Zatora i z powrotem

Trasę z Katowic do Zatora przez Mysłowice i Oświęcim pociąg superREGIO będzie pokonywał ok. 1,5 godz. Za normalny bilet wg oferty „Połączenie w dobrej cenie” trzeba będzie zapłacić 12 zł. Będzie kursował od 29 maja do 20 czerwca w piątki, soboty i niedziele oraz dodatkowo 3 czerwca i od 25 czerwca do 28 sierpnia codziennie. Ze stolicy Śląska także będzie wyjeżdżał rano i wracał wieczorem.