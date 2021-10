Podhale. 83 lata temu z Doliny Chochołowskiej Polacy chcieli sięgnąć granic kosmosu

Lot Gwiazdy Polski miał być uczczeniem 20. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1938 r. Polacy postanowili wysłać najwyżej, jak tylko się dało, balon - aż do granic stratosfery, na wysokość 30 km. Była to próba pobicia rekordu, który w 1935 roku pobił Amerykanin Albert William Stevens w balonie „Explorer II”. Osiągnął on pułap wynoszący ponad 22 tysiące metrów. Polacy chcieli pobić ten rekord, o czym miał mówić cały świat.

Przygotowaniami do lotu kierował Komitet Organizacyjny I Polskiego Lotu Stratosferycznego. Na czele Rady Naukowej stanął Prezydent RP profesor Ignacy Mościcki, a patronat nad inicjatywą objęła Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia był wybitny fizyk i wynalazca - profesor Mieczysław Wolfke.