Podhale. Najsłynniejsze stoisko z oscypkami jest w Białym Dunajcu. I to dzięki internetowi 2.11.20

Pani Janina od lat stoi przy zakopiance w Białym Dunajcu. Ma niewielkie stoisko, kilkadziesiąt serków. - Ja całe życie na gazdówce pracowałam. Mój mąż zmarł 17 lat temu. Od tego czasu ciągnę jak dam radę – mówi kobieta i pokazuje spracowane ręce. Ma 1100 zł emerytury. To niewiele. Dlatego dorabia sprzedając sery przy zakopiance.

Od kilku dni jej stoisko przeżywa prawdziwe oblężenie. To za sprawą wpisu pani Sabiny, która pokonując w celach zawodowych zakopiankę, przystanęła przy pani Janinie, porozmawiała, kupiła serek. Ujęła ją 81-letnia gaździna – swoją otwartością, życzliwością. Opublikowała post w internecie z apelem, by kto chce zakupić oscypki, zrobił to właśnie u pani Janiny. I starszej góralce w ten sposób pomógł.

I zaczęło się na całego. - Ja sobie nie zdawałam sprawy, że w tym całym internecie jest taka siła – mówi 81-letnia góralka z Białego Dunajca. - Ludzie to zajeżdżają co chwilę, pytają, czy to ja z tego internetu jestem. Mówią, że jestem sławna.