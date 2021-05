Podhale. Poronin idzie na wojnę z reklamami. Gmina robi uchwałę krajobrazową i pyta mieszkańców o zdanie

Tak, prace nad uchwałą krajobrazową rozpoczęły się już jakiś czas temu. Teraz ogłosiliśmy konsultacje społeczne dla mieszkańców w tej sprawie. Jest to ankieta w wersji online. Chcemy poprzez tę ankietę dowiedzieć się, na co mieszkańcy liczą, co im się nie podoba. Dopiero potem będziemy mogli iść dalej.

Z reklamami porządek robi już gmina Kościelisko, gdzie kilka miesięcy temu w życie wszedł tzw. kodeks reklamowy. Tamtejsi urzędnicy przyznają, że jest to dobre narzędzie, bo widać zmiany. Podobne przepisy wprowadziło też miasto Nowy Targ, a próbuje je wdrożyć miasto Zakopane. Gmina Poronin to kolejny samorząd, który chce również zrobić porządek z reklamowym chaosem. "Gazeta Krakowska" rozmawia o tym z Maciejem Dziubasek, wicewójtem gminy.

Tak, chodzi nam przede wszystkim, by odsłonić nasz tatrzański krajobraz i tym samym poprawić wizerunek gminy. Bo jest z tym problem. Ostatnio byłem w Tarnowie i tam takich problemów, takiego reklamowego chaosu, nie ma. U nas, szczególnie przy zakopiance, jest las reklam. Moim zdaniem nie ma to sensu. Już chyba nie zwracamy uwagi na to, co na tej reklamie się znajduje. Dlatego w ramach uchwały krajobrazowej chcemy ujednolicić szyldy i reklamy, jeśli chodzi o ich wielkość i jakość. Żeby to było schludne. Nasi mieszkańcy często jeżdżą na Zachód. I widzą, jak tam wygląda świat i reklamy. I nie ma tam takiego chaosu reklamowego. Duża reklama nie zawsze jest efektywna.