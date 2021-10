Podhale. Strażacy OSP walczyli o pucharu. Która jednostka z powiatu tatrzańskiego jest najsprawniejsza?

Straże ochotnicze pod Giewontem cieszą się bardzo dużym uznaniem społecznym. Bycie strażakiem to dla wielu zaszczyt, a bardzo często także tradycja rodzinna. Ochotnicy jednak muszą być sprawni i gotowi do trudnych zadań. Ale też do rywalizacji. Dlatego co roku organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, które mają wyłonić najsprawniejszą drużynę OSP.

W tym roku Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP powiatu tatrzańskiego odbyły się na boisku sportowym w Białce Tatrzańskiej.

W zawodach swoje drużyny wystawiły wszystkie jednostki OSP z powiatu. Po długich zmaganiach ostatecznie najlepsi okazali się strażacy z OSP w Nowem Bystrem. Drugie miejsce zajęli strażacy z OSP w Dzianiszu Górny, a trzeci byli strażacy z OSP w Suchem.