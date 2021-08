Podłopień wypadek. Czołowe zderzenie na trasie Tymbark–Rabka Zdrój. Dwie osoby są ranne Janusz Bobrek

26 sierpnia około godz. 10.20 doszło do wypadku w Podłopieniu (gmina Tymbark). Na drodze krajowej nr 28 podczas wyprzedzania w niedozwolonym miejscu czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Dwie osoby zostały ranne i transportowane do szpitala. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruchem na objazd drogą powiatową przez m. Tymbark - Podłopień – Dobra. Do tematu wrócimy.