Podtatrze. Koronawirus atakuje szkoły. Kilka placówek uczy się zdalnie. Nie działa jedno przedszkole

Dwie szkoły podstawowe - SP nr 2 w Lipnicy Małej w gm. Jabłonka, a także SP w Krempachach w gm. Nowy Targ lekcje zdalnej będą miały co najmniej do końca tego tygodnia, czyli do 11 września włącznie.

- Taka decyzja zapadła po tym, jak u ludzi zatrudnionych w szkołach badania laboratoryjne potwierdziły zarażenie koronawirusem. Dzieci z tych szkół uczą się zdalnie, z domów. Taka forma nauczania na pewno będzie do końca tygodnia. A co będzie dalej, tutaj decyzja zapadnie po obserwacji rozwoju sytuacji epidemiologicznej - mówi Jolanta Bakalarz z nowotarskiego Sanepidu

Na terenie powiatu nowotarskiego zamknięte zostało także przedszkole w Chabówce, gdzie również jeden z pracowników zaraził się koronawirusem. W tym przypadku przedszkolami zostały odesłane na kwarantanne. Placówka jest więc nieczynna, bo i tak nie ma kto do niech chodzić.