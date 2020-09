Pogoda długoterminowa na jesień 2020. Czy czeka nas polska złota jesień? Sprawdź szczegółową prognozę pogody na jesień 06.09.20

Ciśnienie nieco spadnie do 1008 hPa, niebo dalej pozostanie w znacznym stopniu zachmurzone.

W drugim tygodniu słupki termometrów będą wskazywać od 12 do 15°C w dzień oraz 5-8°C w nocy.

Ciśnienie znacznie wzrośnie do 1010.55 hPa.

Temperatura w pierwszym tygodniu października będzie stopniowo spadać do 13°C, jednak w nocy dalej utrzyma się na poziomie 8°C.

Przewidywania meteorologów na jesień 2020. Trzeci i czwarty tydzień października [15-31.10]

Początek i koniec tygodnia przywita nas całkowitym zachmurzeniem.

W pozostałe dni pochmurno z przejaśnieniami.

Temperatura będzie utrzymywać się przy ok. 13°C, a ciśnienie wyniesie ok. 1009-1011 hPa.

W nocy temperatura spadnie do 7°C. Nie należy spodziewać się deszczu ani wiatru.

W końcówce października temperatura stopniowo będzie spadać do 9°C w dzień i 3°C w nocy. Ciśnienie cały czas na poziomie 1007 hPa. Końcówka miesiąca przyniesie jednak znaczne przejaśnienia. Miesiąc pozostanie całkowicie bezwietrzny i bezdeszczowy.

Jaka będzie tegoroczna jesień? Prognoza pogody na listopad 2020

Przez praktycznie cały listopad niebo będzie pokryte licznymi chmurami z niewielkimi przejaśnieniami. Z biegiem czasu temperatura będzie spadać z 9-11°C do ok. 2°C w ciągu dnia. Pod koniec miesiąca temperatura w nocy może wynieść nawet 2 stopnie na minusie. Ciśnienie będzie wahać się od 1014 hPa do 1005 hPa. Według najnowszych prognoz przedostatni miesiąc roku również pozostanie całkowicie bezdeszczowy. Możliwe niewielkie porywy wiatru, jednak większość dni będzie niemal bezwietrzna.