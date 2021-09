Pogoda długoterminowa na końcówkę lata 2021. Czy to już definitywny koniec letniej pogody? Co czeka nas we wrześniu? 5.09.21

Dodatkowo wyż stacjonujący niedaleko Wielkiej Brytanii sprawi, że temperatura w Polsce wyniesie ok. 16-18 stopni Celsjusza. Nocami może spaść nawet poniżej 10°C. Niebo będzie niemal całkowicie pokryte chmurami. Możliwe także występowanie burz.

Nad Polskę napłynie bowiem polarne powietrze. Oznacza to jeszcze większe ochłodzenie oraz opady deszczu. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne:

Koniec sierpnia nas nie rozpieszcza. Na niebie wciąż goszczą chmury, co chwilę pada deszcz, a słupki termometrów wskazują temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza. Niestety, według najnowszych prognoz meteorologicznych, w najbliższych tygodniach niewiele się zmieni.

- Do wielu krajów północnej i środkowej części Starego Kontynentu będzie ściągane nietypowo zimne powietrze, zaś ciepło zostanie wypchnięte daleko na wschód oraz południe - podaje Onet.pl.

Ostatni tydzień wakacji minie pod znakiem intensywnych opadów oraz burz, którym towarzyszyć mogą niewielkie opady gradu oraz porywisty wiatr. Oznacza to, że końcówka lata będzie o nawet 5 stopni chłodniejsza od średniej.

A jak będzie wyglądał początek roku szkolnego?

Prognozy na początek września, a więc na czas, gdy uczniowie ponownie zasiądą w szkolnych ławkach, również nie napawają optymizmem.

Meteorolodzy przewidują niewielką poprawę, jednak na niebie wciąż gościć będą chmury.

Nadal możliwe są przelotne opady deszczu oraz niewielkie burze.

Temperatura zwiększy się maksymalnie do 22 stopni Celsjusza.

W nocy jednak spadnie do ok. 5-9 stopni Celsjusza.

W górach możliwe pierwsze opady śniegu.

Wraz z nadejściem kalendarzowej jesieni temperatury zaczną drastycznie spadać do nawet 12 st. C. w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że jest to długoterminowa prognoza pogody na końcówkę lata. Oznacza to, że przewidywania mogą jeszcze ulec zmianie. Należy na bieżąco śledzić pogodę, aby wiedzieć, co przyniosą najbliższe dni.