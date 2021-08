Pogoda długoterminowa na wrzesień. Czy wrzesień będzie przedłużeniem lata? Zapowiadane są wysokie temperatury i mało opadów 13.08.21

Pogoda długoterminowa na wrzesień 2021. Temperatury i opady w normie wieloletniej

Pogoda na wrzesień 2021 zapowiada się optymistycznie. Jak wskazują prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zarówno temperatura, jak i suma opadów będą mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Co to oznacza? Pomiary dokonywane od 1991 roku wskazują, że w Krakowie typowa wrześniowa temperatura wynosi ok. 13-14 stopni, co określane jest jako temperatura w normie wieloletniej. Zgodnie z tą informacją, tegoroczny wrzesień upłynie nam pod znakiem kilkunastostopniowych temperatur oraz niezbyt obfitych opadów.

Jak podają Fani Pogody, powołując się na modele prognostyczne CFS, Kraków znajdzie się w obszarze miejsc, gdzie wrześniowe temperatury będą najcieplejsze: