Pogoda na 3 maja. Poniedziałek będzie chłodny i mokry TVN METEO/x-news

Przed nami zimny poniedziałek, bo temperatura nigdzie w Polsce nie przekroczy 11 stopni Celsjusza. W następnych dniach zrobi się trochę cieplej i czasami możemy liczyć na 16-17 stopni. W poniedziałek będzie na ogół pochmurno z opadami deszczu, na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 11 na Podkarpaciu. W Małopolsce spodziewane są przelotne opady, temperatura wyniesie od 5 stopni w Zakopanem do 10 stopni w Tarnowie, Chrzanowie i Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty (do 60km/h), zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe, w Warszawie 1001 hPa.