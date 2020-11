Pogoda na Boże Narodzenie 2020. Jakie będą tegoroczne święta? Czy możemy liczyć na śnieg? 4.11.2020

Według synoptyków w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra słupki termometrów w całym kraju wskażą temperatury w granicach od -4 do 4 stopni Celsjusza.

Specjaliści AccuWeather podkreślają, że wraz z końcem grudnia przyjdzie ocieplenie. Możliwe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Oznacza to, że jeśli spadnie śnieg, to nie utrzyma się on długo. Tym samym tegoroczne Święta Bożego Narodzenia raczej nie będą białe. Lepienie bałwanów oraz kuligi dalej pozostaną w strefie odległych marzeń.

Podobnego zdania są meteorolodzy z portalu Twoja pogoda. Jak twierdzą, ciepłe temperatury przyjdą z dalekiego południa i zachodu, ponieważ modele prognostyczne przewidują, że będziemy mieć do czynienia z tzw. dodatnią Oscylacją Północnoatlantycką (NAO).

Głęboki niż na północy i równie potężny wyż na południu, to gwarancja ciepłej, ale też wilgotnej zimy w środkowej i północnej Europie.

Zaznaczmy jednak, że jest to prognoza długoterminowa. Do Bożego Narodzenia może dużo się zmienić, także należy śledzić pogodę na bieżąco.