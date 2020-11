Pogoda na listopad. Szykuje się prawdziwa, złota jesień. Jakie są przewidywania meteorologów na najbliższe tygodnie? 4.11.20

Podobnego zdania jest portal Twojapogoda, na którym czytamy - średnia temperatura będzie wówczas od 1 do 2 stopni wyższa od normy wieloletniej. Odczujemy to w postaci mniejszej liczby dni z ujemną temperaturą, częściej też będzie padać deszcz niż śnieg. Podobnie jak przed rokiem znów mogą się pojawiać akcenty wiosenne, jak np. kwitnące stokrotki.

Również portal Twojapogoda.pl pisze, że "modele prognostyczne są zgodne, że potężne uderzenie zimy, przynajmniej do końca tego roku, nam nie grozi. Nie będzie więc długotrwałych, silnych mrozów, a także dużych ilości śniegu. Początek zimy będzie łagodny".

Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe tygodnie listopada

W ciągu najbliższych tygodni temperatura powinna utrzymywać się na poziomie ok. 8-10 stopni. W południowej oraz zachodniej Polsce możliwe nawet kilkunastostopniowe temperatury. Przez pierwsze dwa tygodnie wiatr będzie wiał z prędkością 7-10 km/h, by w drugiej części miesiąca zwiększyć się do nawet 40 km/h. W połowie miesiąca możliwe pierszwe, choć niewielkie opady śniegu.