Pogoda na majówkę 2021 w Krakowie. Czy pogoda będzie sprzyjać urlopowym wypadom? Sprawdź prognozę! 22.04.2021

Pogoda na majówkę 2021. Jak będzie w górach, w Krakowie, nad morzem? Długoterminowa prognoza pogody dla Małopolski i całego kraju

Długoterminowe prognozy pogody wskazują jedno: majówka w 2021 roku nie będzie należała do najbardziej udanych. To nie tylko ze względu na przedłużone na ten czas obostrzenia związane m.in. z funkcjonowaniem gastronomii i hoteli, lecz również przez niepewną pogodę. Mimo że nagłe spadki temperatur już za nami, w okresie od 1 do 3 maja możemy spodziewać się przelotnych opadów i zachmurzenia na terenie całego kraju. Szczęśliwcy, którym udało się przedłużyć majówkę o kilka dni, zahaczą o dobrą pogodę - według prognoz długoterminowych przejaśnienia pojawią się 4 maja. Jaka będzie pogoda w majówkę w Krakowie i w górach? W których częściach kraju będzie ciepło? Sprawdź prognozy!