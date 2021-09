Pogoda na piątek, 3 sierpnia. Zapowiada się dość ciepło TVN Meteo/x-news

Piątek zapowiada się dość ciepło, z temperaturą do 24 stopni Celsjusza. Taki stan w pogodzie długo jednak nie potrwa, bo już w weekend do Polski napłynie wyraźnie chłodniejsze powietrze. Będzie za to dużo słonecznych chwil.