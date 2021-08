Pogoda na poniedziałek, 2 sierpnia. Kolejny pochmurny i deszczowy dzień. Rozpogodzenie przyjdzie we wtorek KRŚ

Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy. Na wschodzie, w centrum i na południu kraju możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni w Szczecinie do 25 w Rzeszowie. W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 18 stopni w Zakopanem i Nowym Targu, przez 21 w Oświęcimiu, Wadowicach, Proszowicach i Gorlicach do 24 st. C w Krakowie, Chrzanowie i Tarnowie. Kolejne dni zapowiadają się nieco bardziej pogodnie. Temperatury utrzymają się w okolicach 25 stopni.