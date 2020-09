Pogoda na zimę 2020. Jaka będzie zima? Czy czeka nas zima stulecia? Prognoza długoterminowa na zimę 2020/2021 [9.09.2020]

Synoptyk portalu Przyroda, Pogoda, Klimat, Marzena Rabczewka mówi, że:

- informuje ekspertka.

Mimo niezbyt optymistycznych prognoz wskazujących na zimową aurę już od października, tegoroczna zima nie powinna odbiegać charakterem od minionej. Prawdopodobnie będzie łagodna, niezbyt mroźna i pozbawiona większych opadów śniegu.

,,Jeśli chodzi o zimę jako całość, czyli okres od grudnia 2020 do lutego 2021 to wstępnie pojawia się tutaj scenariusz już nam dobrze znany, czyli wzmocnienie strefowej cyrkulacji strefowej z powodu silnego niżu islandzkiego oraz stabilnego wyżu azorskiego, mocniejszy wir polarny, przepływ powietrza z zachodu i łagodne temperatury. W takiej sytuacji o trwałej zimie nie ma nawet mowy. Być może zdarzy się jakiś dłuższy okres z niższymi temperaturami (być może w grudniu, bo statystycznie ten miesiąc już za długo jest ciepły), to jednak uważamy, że nie ma szans na to, abyśmy białymi krajobrazami na nizinach cieszyli się dłużej."