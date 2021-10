Pogoda na ZIMĘ 2021/2022. Prognozy na listopad, grudzień, styczeń. Jakich średnich temperatur się spodziewać? Będzie śnieg?

Pogoda lubi płatać figle. Zobaczcie "tańczące Ikarusy" i bałwany lepione... w lecie!

Jaka będzie nadchodząca zima? Prognozy pogody od IMGW

Prognoza pogody LISTOPAD 2021

Jak wskazuje IMGW, na obszarze całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza mieścić się będzie w zakresie normy wieloletniej (1991-2020). W Polsce najchłodniejszymi miejscami, gdzie prowadzono pomiary, są Zakopane i Suwałki, gdzie średnia temperatura wynosi od półtora do około trzech st. C.

W Krakowie natomiast średnia temperatura powietrza w listopadzie według normy wieloletniej mieści się w przedziale od 3,8 do 4,8 st. C. Takich też temperatur (średnio) możemy się spodziewać w listopadzie w Krakowie i okolicach. Miesięczna suma opadów atmosferycznych będzie się kształtować powyżej normy, najwięcej opadów mogą odnotować rejony Koszalina (średnia wieloletnia od 46 do 71 mm), Zakopanego (44-74) i Katowic (37-63).