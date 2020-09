Polska - Holandia kiedy i gdzie oglądać mecz Ligi Narodów NA ŻYWO? O której godzinie transmisja ONLINE STREAM

Tymczasem w polskim zespole nie wystąpi najlepszy strzelec drużyny Robert Lewandowski z Bayernu Monachium, który po wyjątkowo długim sezonie zwieńczonym wygraniem Ligi Mistrzów dostał dwa tygodnie urlopu. W tej sytuacji Jerzy Brzęczek chciał wykorzystać okazję, by sprawdzić Damiana Kądziora z Eibaru (dokąd przeniósł się z Dinama Zagrzeb), ale kontuzja kolana uniemożliwiła występ temu piłkarzowi.

Z kolei napastnik Adam Buksa z New England Revolution i skrzydłowy Przemysław Frankowski z Chicago Fire nie przylecieli na zgrupowanie z uwagi na zmiany w przepisach FIFA i regulaminie MLS. Przylot do Europy oznaczałby dla nich konieczność odbycia po powrocie do USA kilkudniowej kwarantanny.

W weekend pod znakiem zapytania stanął udział w meczu Holandia - Polska Grzegorza Krychowiaka. Z powodu drobnej kontuzji nie wziął udziału w ligowym meczu Lokomotiwu Moskwa, ale na występ w Lidze Narodów ma być gotowy.