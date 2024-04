"Polska Sahara" 100 lat temu. Pustynia Błędowska na zdjęciach sprzed wieku i czasów późniejszych. Zobaczcie galerię

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pustynia Błędowska rozciąga się od gminy Klucze do Dąbrowy Górniczej

Całkowita powierzchnia Pustyni Błędowskiej to prawie 1964 hektary. Zdecydowana większa część licząca ponad 86 proc. całości znajduje się w Małopolsce, w powiecie olkuskim oraz w województwie śląskim, gdzie sięga do Dąbrowy Górniczej, co stanowi ponad 13,5 proc. jej powierzchni.

Pustynne piaski - jak na zdjęciu z lat 50. ub. wieku - do dzisiaj pozostają ulubionym miejscem spacerów Cyfrowa Biblioteka Narodowa / Fotopolska.eu

"Polska Sahara" niezmiennie przyciągała i przyciąga swoją wyjątkowością, na zdjęciu z lat 20. ub. wieku Zbiory Gminy Klucze

Granicą północną pustyni jest wieś Chechło, a na południu jest ograniczona dużym obszarem leśnym. Pustynia ma niecałe 10 km długości i szerokość do 4 km. Obszar pustyni objęty jest programem ochrony Natura 2000.

Przełom lat 20 i 30. XX wieku



Olbrzymi pustynny obszar był także od wczesnych lat XX wieku wykorzystywany jako poligon. Podczas I wojny światowej ćwiczył na niej przed bitwą pod Krzywopłotami batalion pomocniczy piechoty legionowej. W okresie międzywojennym obszar ten wykorzystywała do ćwiczeń piechota i artyleria z Krakowa Narodowe Archiwum Cyfrowe