Pomidory. Dlaczego warto je jeść? Składniki odżywcze, witaminy, kalorie. Przepisy z pomidorami

Pomidory: (Nie)trujące złote jabłka

Pomidory do Polski sprowadziła z Włoch królowa Bona Sforza. Co ciekawe, to niejaki Piero Andrea Mattioli wymyślił ich nazwę „pomi d’oro”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „złote jabłka”.

Popularne warzywa nie zawsze cieszyły się jednak popularnością. Na początku ich kulinarnej kariery uważane były za roślinę trującą - ludzie bali się je spożywać w obawie przed chorobami.

Złą passę przełamał dopiero Amerykanin – Robert Gibbon Johnson. Legenda głosi, iż usiadł on przed ratuszem w Salem i zjadł na oczach całego miasteczka koszyk pomidorów. Od tej pory ludzie chętnie zaczęli uprawiać to warzywo.

Święto pomidora

Z czasem pomidor doczekał się nawet swojego święta - La Tomatina, które przypada na ostatnią środę sierpnia. Wtedy to mieszkańcy hiszpańskiego miasteczka Buñol obrzucają się pomidorami na ulicach, co stanowi główną atrakcję trwającej wówczas fiesty.