Pomysł na obiad. Apetyczne pierożki w greckim klimacie: spanakopita [PRZEPIS]

Spanakopita przepis. Piaszczyste plaże, gorące promienie słońca i… pyszne potrawy! Tak, właśnie za to pokochaliśmy Grecję. Sekret ciekawych smaków i nietuzinkowych dań, których można spróbować w tym niezwykle słonecznym zakątku Europy, tkwi w miłości Greków do lokalnych produktów. Jednym z takich przysmaków jest spanakopita. Danie to możemy przygotować na kilka sposobów: z ciasta filo lub z francuskiego, w formie większej, okrągłej lub uformować małe, zgrabne pierożki. Smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno, a zatem to świetna potrawa na spotkanie z przyjaciółmi czy też piknik! A zatem… przywołaj greckie słońce i zasmakuj w śródziemnomorskich przysmakach!

Wykonanie

Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Gdy zacznie się rumienić, dodać szpinak, posiekany koperek i natkę pietruszki. Całość poddusić parę minut, żeby składniki zmiękły, a woda odparowała. Następnie ostudzić, dodać jajko i ser pokrojony w kostkę. Doprawić do smaku solą, pieprzem i wymieszać.

Z ciasta francuskiego wyciąć kwadraty o boku ok. 12 cm. Na środek położyć łyżkę farszu, złożyć ciasto na pół, narożnik do narożnika, i skleić boki za pomocą widelca. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i upiec w piekarniku w 200 stopniach przez ok. 20 minut.

Podawać z klasycznym greckim sosem tzatziki, czyli jogurtem naturalnym typu greckiego zmieszanym z utartym zielonym ogórkiem, czosnkiem, oliwą i koperkiem.